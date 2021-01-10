مستثمرو السياحة: «شتي في مصر» تنعش إشغالات الفنادق في يناير وفبراير

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ مبادرة «شتي في مصر» التي ستنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، تسهم في إنعاش حركة السياحة الداخلية، خاصة أنّ تلك الفترة يتخللها إجازات منتصف العام، موضحا أنّ أكثر من 50 فندقا بالغردقة ومرسى علم أعلنت اشتراكها بالمبادرة وبالأسعار التي حددتها وزارة السياحة والآثار، كما أنّ أسعار الغرف الفندقية بالمبادرة تبلغ نحو 40% من الأسعار التي تباع بها الغرف خلال الأيام العادية.

وأضاف فلا، لـ«الوطن»، أنّ المبادرة خطوة مهمة من قبل وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لزيادة نسب إشغال الفنادق في ظل التراجع الكبير بالحركة السياحية الوافدة بجميع المدن السياحية المصرية، موضحا أنّ نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة وشرم الشيخ لا تتعدى 20%، وكان لا بد من وجود مبادرة تنعش الحركة السياحية حتى تستطيع الفنادق دفع تكاليف التشغيل ورواتب العاملين بها.

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ المبادرة مهمة جدا حاليا نظرا لحالة الركود السياحي وتراجع أعداد السياح الوافدين، ما أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق أبوابها بشكل جزئي، وإعطاء العاملين بها إجازات، كما أنّ أسعار تذاكر الطيران الواردة بالمبادرة بين القاهرة والإسكندرية والمدن السياحية الأخرى، يجب أن تستمر طوال العام حتى تكون هناك فرصة للمواطن المصرى لزيارة المقاصد السياحية المصرية في أي وقت من العام.

ولفت إلى أنّ «شتي في مصر» ستساعد الفنادق الثابتة بالصعيد على العودة للعمل من جديد، بعد أن تراجعت بشدة الحركة الوافدة إليها منذ فبراير 2019، كما ستسهم في زيادة الإقبال على زيارة المدن الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ، وتعوض إلى حد ما التراجع في أعداد السياح الوافدين من الخارج.