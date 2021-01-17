«كورونا» ينقذ «مازن» من عذاب زوجة أبيه: هتكت عرضه وحرقته بمناطق حساسة

«آثار هتك عرض.. حروق بمناطق حساسة.. آثار تكبيل على اليدين والقدمين.. جسد نحيل لا يتعدى الثلاثة كيلو لطفل في السابعة من عمره، وأخيرا إصابته بكورونا» كان هذا هو ملخص التقرير الطبي للطفل مازن، بسبب اعتداء زوجة والده عليه بصورة متكررة بسبب كرهها الشديد له، وتفضيلها أبنائه عليه، رغم أنّه لم يقترف أي ذنب سوى أنّه ضحية لوالديه، اللذين افترقا وتزوج كل منهما شخص آخر غير آبهين بما قد يحدث لطفلهما.

وكعادة كل الأطفال في عُمر «مازن» يحبون الخروج إلى الشارع للعب واللهو، فكانت زوجة والده تتشاجر معه دائمًا وتمنعه من الخروج حتى لا يتسبب في اتساخ ملابسه وتضطر إلى غسيلها، فقررت حبسه في غرفة مظلمة بمنزل والده، وقيدت قدميه ويديه بحبل، ثم عذبّته بلسعه في مناطق حساس، وأبرحته ضربًا بعصا وخرطوم بحجة «تأديبه» ومنعه من الخروج للشارع دون إذنها.

ولم تكتف «شادية» زوجة الأب بذلك فقط، لكنها هتكت عرضه بواسطة عصا، وكان من الممكن أن يستمر عذاب الطفل، إلا أن ما تعرض له جعل حالته الصحية والنفسية تدهور ليصاب بـ«كورونا»، وهو الفيروس الذي أوقف رحلة العذاب المستمرة للطفل المسكين، وذلك بعد ارتفاع درجة حرارته بشدة، وخوفا من انتقال العدوى إليها اصطحبته إلى الوحدة الصحية بالقرية، التي قامت بتحويله إلى مستشفى التأمين الصحي، ليفتضح أمرها.

وخلال توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الدكتورة رشا أحمد فتحي حسين، الطبيبة بمستشفى التأمين الصحي، اكتشفت ما به من إصابات، وأدخلته إلى العناية المركزة، وقامت بعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، واتصلت بالشرطة، وأعدت تقريرًا طبيًا لبيان ما به من إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل ضباط مركز شرطة الفيوم، وأمرت النيابة بعرض «مازن» على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، كما كلفت الباحثة نجاة سلطان إبراهيم عمر أحمد بمجلس مدينة الفيوم بسؤال أهالي المنطقة ومعرفة المُتسبب في الواقعة، بالإضافة إلى طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضح تقرير الدكتور محمد سيد صالح الطبيب الشرعي، والتقرير الطبي لمستشفى التأمين الصحي، وجود آثار هتك عرض وحروق في مناطق حساسة بجسد «مازن» بالإضافة إلى آثار تعذيب على جسده، وآثار تقييد بالحبال في قدميه ويديه، وحالته العامة سيئة، ووزنه شديد الضعف، ويُعاني من «أنيميا حادة».

واستمع المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات بالفيوم، إلى شهادة الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث مركز الفيوم، والباحثة نجاة سلطان إبراهيم عمر أحمد بمجلس مدينة الفيوم، وأكدا قيام زوجة والد «مازن» بإحداث تلك الإصابات به، بسبب كرهها الشديد له وتفضيل أبنائها عليه، واعتدائها الدائم عليه.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس زوجة الأب 3 أعوام، بعد ثبوت قيامها بهتك عرض نجل زوجها وتعذيبه.