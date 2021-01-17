«الأرصاد»: رياح شمالية غربية بالقاهرة بداية من مساء اليوم.. وفرص أمطار

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تعيش حالة عدم استقرار جوي خفيفة نتيجة وجود منخفض جوي متمركز في سطح الأرض بشرق البحر المتوسط، ويتزامن معه منخفض جوي آخر في طبقات الجوي العليا، موضحًا أن المنخفض الأول بدأ تأثيره منذ بداية اليوم برياح جنوبية غربية نشطة وتزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وبخاصة في المدن الجديدة والطرق المكشوفة والسريعة والطرق الصحراوية.

نشاط الرياح سيستمر اليوم

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، بأن نشاط الرياح سيستمر اليوم، ويتحرك المنخفض تدريجيًا ناحية الشرق وتتحول الرياح الجنوبية الغربية إلى شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من الرطوبة، وهو ما كان موجودًا على السواحل الشمالية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، أدت إلى فرص سقوط أمطار متوسطة، ومتوسطة وخفيفة الشدة على مناطق من الوجه البحري.

الرياح الشمالية الغربية تبدأ في دخول القاهرة مساءً

متابعًا، بأن الرياح الشمالية الغربية تبدأ في دخول محافظة القاهرة مساء اليوم وقد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وهي أمطار شتوية طبيعية.

وأردف، أن نشاط الرياح سيستمر بشكل أكبر مع انخفاض درجات الحرارة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإحساس بانخفاض درجة الحرارة، ناصحًا المواطنين من كبار السن والمصابين بالأمراض الصدرية والتنفسية الذين يقطنون المدن الجديدة وذلك أثناء انخفاض الرؤية أو وجود أتربة في الجو بألا يتعرضوا للأتربة.

كما أن ساكني محافظات السواحل الشمالية سيكونون معرضين للأمطار التي تسقط بغزارة خلال الأيام المقبلة وتحديدًا الثلاثاء والأربعاء، وبالتالي يجب القيادة بهدوء شديد على الطرق المؤدية إلى هذه المحافظات واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل.