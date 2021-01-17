بعد أن تصدر التريند.. من هو نادر حمدي؟ ومن هي الفنانة والدته؟ (صور)

تصدر الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي، تريند جوجل مصر خلال الساعات الماضية بعد أن تزوج من المنتجة سارة حسني فى حفل كبير اقيم فى احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة أبرزهم محمد حماقي واحمد جمال وشيكابالا وعماد متعب وأحمد فهمي.

نادر حمدي نجل الفنانة عفاف حمدي بطلة مسلسل العصيان

ويعد نادر حمدي واحد من أهم موزعي الموسيقى فى مصر والوطن العربي وقدم عدد هائل وكبير من أهم الاغنيات الموزعة فى تاريخ الاغنية الحديثة من بينها عدة أغنيات للفنان عمرو دياب أبرزها اغنيات البوم ليلي نهاري ومنها أغنية قصاد عيني وقويني بيك لسميرة سعيد وسألت نفسي كتير لأحمد سعد.

كما أنه عضو غنائي فى فريق واما وقدم معهم 5 البومات غنائية من بينها يا ليل وكان ياما كان ويا غالي عليا والصيف ابتدى ورايحة جاية

ومن المعلومات التى لا يفصح عنها كثيرًا نادر حمدي، هي والدته الممثلة عفاف حمدي، التى اشتهرت بمشاركتها فى مسلسل العصيان مع الفنان الراحل محمود ياسين.

وكان حمدي بدأ دراسته الموسيقية في سن السادسة عندما دخل أكاديمية الفنون لدراسة آلة البيانو في «الكونسرفتوار»، وشارك في العديد من المسابقات الدولية للبيانو داخل وخارج مصر.

بطولته المطلقة كانت فى فيلم «الاكاديمية» وقدم 5 ألبومات مع «واما»

ولديه مشاركة خاصة فى السينما من خلال بطولة فيلم «الأكاديمية» وكانت انطلاقته كمغني منفرد للمرة الأولى بعيداً عن «واما» بأغنية «سيبها بظروفها» التي حققت نجاح كبير في الوطن العربي، فكان أول ظهور هو طفل لم يكمل عامين فى مسلسل اولاد أدم الذى عرض عام 1986.

اما «سارة حسني»، زوجة حمدي، فهي منتجة شابة ولديها علاقات قوية فى الوسط الفني خاصة اسرة احمد فهمي وكريم فهمي وزوجة الأول هنا الزاهد، ولديها علاقية بالثنائي محمد عطية والكاتبة ميرنا الهلباوي.

علاقة حب حمدي وسارة بدأت منذ عدة أشهر ولكنها لم تظهر للنور الا مع الايام الماضية بعد ان شاركته الفرحة عقب حصوله على جائزة افضل موزع موسيقى من احدى المهرجانات الخاصة.