موظف يقتل شقيقه الأصغر بمصر الجديدة: شتمني وضايقني

شتمني وأنا أخوه الكبير.. بهذه الجملة برر موظف إقدامه على جريمة قتل شقيقه الأصغر، مستخدما «سيف حديدي» بمنطقة مصر الجديدة، إثر خلاف عائلي نشب بينهما وتطور إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، وقررت المحكمة اليوم، تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 17 فبراير المقبل.

تجمع عائلي

تجمع عائلي بأحد منازل مصر الجديدة، في مايو 2020، كان القاتل والمجني عليه مع أفراد الأسرة، لا يحمل أي منهم ضغينة للآخر، وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب الخلافات المستمرة، وسبّ المجني عليه شقيقه الأكبر.. كان بإمكان الأخير السيطرة على الموقف واحتواء شقيقه الأصغر، لكنه لم يفعل ذلك.

ضربة سيف

استشاط غضب المتهم، ولم يتمكن من التحكم فى أعصابه، بعدما تبادل السباب مع شقيقه المجني عليه، وأحضر سيفا، ووجه عدة طعنات لشقيقه الأصغر، ولقي مصرعه فى الحال وسقط مضرجا في دمه.

صاحب بقالة

حوت أوراق القضية والتي تنظرها محكمة الجنايات على أقوال شاهد إثبات يمتلك محل تجاري بالقرب من منزل الشقيقين، وقال في شهادته إنه سمع أصوات تشاجر الشقيقين بسبب الخلافات العائلية بينهما، وتوجه إلى هناك لمعرفة ما يجري، وفوجئ بالمتهم ممسكا بـ سيف، ودخل إلى الشقة فوجد جثة المجني عليه على الأرض.

تحريات المباحث

التحريات أكدت أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا بالجريمة، وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر كان مفاده ضبط المتهم بمدخل العقار ممسكا بسلاح الجريمة، ودخلت الشرطة إلى الشقة التي شهدت الواقعة، وتبين العثور على جثة الشقيق الأصغر المجني عليه، ملقاة على الأرض، وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

النيابة العامة

تلقت النيابة العامة إخطارا بالحادث، وناظرت مكان الجريمة وجثة المجني عليه وأمرت بالتشريح، وباشرت التحقيقات مع المتهم، وحبسه على ذمة التحقيقات، كما مثُل المتهم أمام قاضي المعارضات للنظر في أمر حبسه، على مدار عدة جلسات، وفي ختام التحقيقات أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.

ومثُل المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية كلاً من المستشارين مصطفى بدويه، ومحمد رضوان وأحمد مجدي، وقررت تأجيل محاكمته لجلسة 17 فبراير المقبل.