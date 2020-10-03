شاب يقتل شقيقه وآخر ينهي حياة ابن شقيقته في مشاجرتين بالشرقية 

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم، وقوع جريمتي قتل خلال مشاجرتين، إحداهما في مركز بلبيس، حيث أقدم شاب على قتل شقيقه، بينما قام شاب آخر بقتل ابن شقيقته، في مشاجرة أخرى بمركز أبو كبير.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً بمقتل شاب على يد شقيقه، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية، بدائرة مركز بلبيس.

كما تلقى إخطاراً ثانياً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبو كبير بوفاة شاب على يد خاله، خلال مشاجرة بينهما في دائرة المركز.

انتقلت قوات من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة في الواقعتين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفيات بلبيس وأبو كبير، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.