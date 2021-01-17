صرف رواتب المعلمين بالزيادات الجديدة الأحد المقبل

تبدأ وزارة المالية، يوم الأحد المقبل صرف مرتبات المعلمين الجديدة بعد زيادتها، اعتبارا من الشهر الحالي بما يتراوح بين 390 و630 جنيها شهريا.

وبدأت المالية في إعداد رواتب ما يزيد على 2.1 مليون معلم في قطاع التعليم العام والأزهري شاملة الزيادات الجديدة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين أوضاع المعليمن المالية والمعيشية.

ويبدأ المعلمون صرف الرواتب الجديدة متضمنة الزيادة مع بدء 5 ملاييين موظف بالدولة صرف مرتبات الشهر الحالي، بداية من 24 يناير الموافق الأحد المقبل، وعلى مدار 3 أيام وحتى 27 من الشهر ذاته.

الزيادة الجديدة تتحملها الموازنة العامة بأكثر من 6 مليارات جنيه

وعلمت «الوطن»، أن وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات انتهت من إعداد الرواتب مبكرًا هذا الشهر، خصوصا مع بدء صرف الزيادة الجديدة المخصصة للمعلمين، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة التكلفة الجديدة التي تتخطى حاجز الـ 6 مليارات جنيه.

وتتضمن الزيادات الجديدة زيادة بدل المعلم بنسبة 50%، ورفع حافز الأداء بنسبة 50%، علاوة على مكافأة امتحانات النقل 25%، إلى جانب حافز الإدارة المدرسية، وتضمن الزيادات تدشين صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4675 جنيها لـ«كبير معلمين».. و2525 لـ«معلم أول»

وتحسب الزيادات الجديدة بالنسبة لمعلمي قطاعي التعليم العام والأزهري، بالمتوسط حيث يتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين، بالإضافة إلى حافز الإدارة المدرسية، وبحسب الدرجات الوظيفية الست، فقد زاد راتب المعلم المساعد إلى 2125 جنيهًا، والمعلم إلى 2350 جنيها ومعلم أول 2525 جنيهًا، ومعلم أول «أ» 2835 جنيهًا، ومعلم خبير 3639 جنيها ومعلم كبير إلى 4675 جنيهًا.