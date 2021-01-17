مصرع أربعيني وإصابة شقيقه بسلاح أبيض على يد سائق «توكتوك» بالمحلة

لقى شخص في العقد الرابع من عمره مصرعه، طعنا بسكين، في حين أُصيب شقيقه، إثر حدوث مشادات كلامية مع سائق «توك توك» بقرية بطينة بمركز المحلة الكبرى، وتم نقلهما إلى طوارىء مستشفي المحلة العام بسيارة إسعاف.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي حول مقتل محمد أبو زيد، 48 سنة متأثرا بإصابته بثلاث طعنات نافذة فى الصدر، وإصابة شقيقة من سلاح أبيض، إثر مشادات كلامية مع سائق «توك توك» يدعى «م . ع . ال» وشهرته «بقلة» ثم فر هاربا.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة برئاسة الرائد محمد عيسوي إلى محل البلاغ وتبين من خلال التحقيق، أن السبب وراء الحادث مشادات بينهم، بسبب إلقاء سائق «التوك توك» مياه أمام محل «كوافير» مملوك لزوجة المجني عليه، وتطور الأمر بقيام الجاني بطعن المجني عليه وإصابة شقيقه أثناء التدخل لفض المشاجرة.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المحلة العام بواسطة سيارة اسعاف، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وإنقاذ حياة الضحية، عقب الاعتداء عليه أمام المواطنين بشوارع القرية المذكورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.