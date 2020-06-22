صور.. محافظ الغربية يتفقد المشروعات وأعمال التطوير بأسواق بشوارع المحلة

أجرى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، جولة تفقدية ميدانية بنطاق عدد من المناطق السكنية والمشروعات الجارية بمدينة المحلة لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من أخطار انتشار عدوي فيروس "كورونا".

جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وروءساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المدينة العمالية.

فى المقابل أعطى محافظ الغربية توجيهاته إلي مساعديه من القيادات التنفيذية بالضرورة إغلاق ملعب المخالف بقرار مجلس الوزراء أثناء تفقده بمنطقة أبوراضي بنطاق حي أول المحلة حفاظا على صالح المواطنين ومنع التكدسات.

وتفقد المطاعم والمحلات للتاكد من التزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالاجراءات الوقائية والاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا، وتم رفع جميع الاشغالات الخاصه بالمحلات المخالفة.

وباشر المحافظ اعمال سوق طلعت حرب النموذجي بنطاق حي اول . للوقوف علي اخر الاعمال الجاريه به ، كما تفقد منفذ غذائي خاص بالقوات المسلحة بشارع وابور النور بنطاق حي ثان المحلة.

كما شدد محافظ الغربية، علي ضرورة متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع القمامة والاشغالات أولًا بأول، واستمرار حملات النظافة والتطهير ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .