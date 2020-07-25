محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان بالضرورة شن حملات نظافة مكبرة ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة الكبري حفاظا على صالح المواطنين.

من جانبه، باشر رئيس حي ثان "المغاوري"، بمباشرة حملات النظافة بنطاق حي ثان حملاته اليومية حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من جميع شوارع وميادين الحى.

وأشار رئيس حي ثان، إلى أنه جار استكمال الأعمال على مدار اليوم بمشاركة سيارات ومعدات وعمال الحى وذلك من خلال جميع ورديات إدارة النظافة تلبية لرغبات المواطنين بنطاق مناطق سكنية بالجمهورية والسبع بنات والمنشية والجديدة وأبوالحسن.

وشدد رئيس حي ثان فى تعليماته إلي مساعديه بالضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال رصد أى مخالفات في أعمال البناء للأبراج السكنية وإحالة كافة المخالفين الى النيابات العسكرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية خلال الفترة المقبلة.