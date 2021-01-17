تحسن الحالة الصحية لطليقة ماجد المصري: لسه فيه ألم في قلبي

أعلنت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عن تحسن تدريجي في حالتها الصحية، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة قبل أيام، دخلت على أثرها أحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت منى إش إش، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور لها داخل المستشفى وخضوعها لإجراء الأشعة، مُعلقة بقولها: «الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. لسه فى العمر بقية».

وأكدت طليقة الفنان ماجد المصري، أنها ما زالت تُعاني من بعض الآلام في القلب، قائلة: «أنا رجعت البيت اطمنوا.. لسه في ألم في قلبي بس بتحسن الحمد لله».

مناشدة بالدعاء

وكانت منى إش إش، قد تعرضت لوعكة صحية، نهاية الأسبوع الماضي، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد أيام من تعافيها من فيروس كورنا.

وناشدت ماهيتاب ماجد المصري، الجمهور، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بالدعاء لوالدتها، إذ كتبت: «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله».

اشتباه في جلطة

وكانت منى إش إش، كتبت قبل نقلها إلى المستشفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لما يكون في ألم في القلب ودراعى منمل زي ما يكون متكهرب وألم في الصدر مسمع في كتفي بظهري كأنى ممزوقه وفى دوخة بسيطة.. تفتكروا ده عادى ولا في حاجه تانية؟».

وتلقت منى إش إش، نصائح عدّة من أصدقائها، بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى، لما تمثله تلك الأعراض من خطورة كبيرة على حياتها.

تعافي من فيروس كورونا

وكانت منى إش إش، قد تعافت من فيروس كورونا، في شهر يوليو الماضي، حيث كتبت عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قائلة: «بفضل الله ورحمته ويقيني بلطفه وكرمه عليا وعشمي إنه مش ها يخذلني وهيكملي على خير إن شاء الله».

وتابعت: «أنا عديت المرحلة الحرجة وحالياً في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته، بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبي بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم».