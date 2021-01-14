بعد تعافيها من كورونا.. الاشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بجلطة

تعرضت منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، لوعكة صحية، قبل ساعات، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد أيام من تعافيها من فيروس كورنا.

وناشدت ماهيتاب ماجد المصري، الجمهور، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بالدعاء لوالدتها، إذ كتبت: «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله».

اشتباه في جلطة

وكانت منى إش إش، كتبت قبل نقلها إلى المستشفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لما يكون في ألم في القلب ودراعى منمل زي ما يكون متكهرب وألم في الصدر مسمع في كتفي بظهري كأنى ممزوقه وفى دوخة بسيطة.. تفتكروا ده عادى ولا في حاجه تانية؟».

وتلقت منى إش إش، نصائح عدّة من أصدقاءها، بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى، لما تمثله تلك الأعراض من خطورة كبيرة على حياتها.

تعافي من كورونا

وكانت منى إش إش، قد تعافت من فيروس كورونا، في شهر يوليو الماضي، حيث كتبت عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قائلة: «بفضل الله ورحمته ويقيني بلطفه وكرمه عليا وعشمي إنه مش ها يخذلني وهيكملي على خير إن شاء الله».

وتابعت: «أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته، بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبي بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم».

يذكر أن الفنانة منى إش إش، هي ابنة الملحن حسن إش إش، وطليقة الفنان ماجد المصري، ووالدة أبناءه ماهيتاب وأحمد.

وسبق وأعلنت منى إش إش، إصابة والدها حسن إش إش، بفيروس كورونا بقولها «الكورونا راحت لبابا لحد باب بيته، وبعد إجراءه المسحة»، تم التأكد من عدم إصابته وأنه مجرد دور برد طبيعي، حسب تصريحات حسن إش إش.