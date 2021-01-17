الديهي: الإخوان وراء الهجوم على مشروع «القطار السريع» لحساب قوى أخرى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال الفترة الأخيرة أثير لغط كبير حول مشروع القطار الكهربائي السريع، فالسؤال والتساؤل والبحث عن ما خفي من معلومات ظاهرة صحية جدًا، ولكن التشكيك والرفض المسبق لأي شيء تقوم به الدولة المصرية أمر مرفوض، فلا يوجد مشروع أنجزته الدولة المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن ولم يهيل الإخوان عليه التراب، مؤكدًا أن الإخوان هم العدو الحقيقي للدولة المصرية.

القطار السريع ينطلق من العين السخنة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن المشروع ينطلق من العين السخنة جنوب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مرورًا بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وبرج العرب وصولًا إلى مدينة العلمين الجديدة، وهو يربط البحر الأحمر في خليج السويس والبحر المتوسط في العلمين.

القطار السريع يحافظ على أهمية مصر كدولة ممر للتجارة الدولية

وأشار إلى أن هذا المشروع ضروري ويهدف للحفاظ على أهمية مصر كدولة ممر للتجارة الدولية من القارة الاوروبية للقارة الإفريقية وصولًا لجنوب إفريقيا، وتأخرنا في تنفيذه، كما أن الخطة تستهدف انتقال القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة للغردقة وبرنيس ومن الإسكندرية لأسوان ثم وادي حلفة في السودان، ومن مطروح لبني غازي في ليبيا، ثم فيما بعد ربط جميع الموانئ المصرية بوادي حلفة في السودان.

مصر جزء من خطة كبيرة لربط التجارة العالمية

وأوضح الديهي، أن هذا المشروع يساهم في ربط شمال إفريقيا عن طريق بني غازي، وجنوب إفريقيا بالكامل عن طريق وادي حلفة، مشددًا على أن مصر جزء من خطة كبيرة لربط التجارة العالمية بين القارة الإفريقية والأوروبية عبر خط القطار الكهربائي، والهجوم على هذا المشروع يتم لحساب قوى أخرى.