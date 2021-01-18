9 إجراءات لمواجهة كورونا حال عودة طلاب التعليم الفني للمدارس

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل على وضع السيناريوهات المحتملة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لاستئناف العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد 20 فبراير المقبل، حال استمرت أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا نيه على الإطلاق لإلغاء العام الدراسي بسبب كورونا، موضحة أنها نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول بشكل منضبط حتى قرار الوزراء بتعليق الدراسة بسبب تزايد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا طبقاً للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن جائحة كورونا لن تتسبب في إلغاء العام الدراسي الحالى، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خططا عديدة سيتم تنفيذها حال ساءت الأوضاع، منوهاً بأن العام الدراسي سيستكمل مهما بلغت تحديات كورونا، للحفاظ على مستقبل الطلاب.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة استلمت موافقة مجلس الوزراء على استثناء طلاب مدارس التعليم المزدوج والمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من تعليق الدراسة، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حاليا الموعد النهائي لعودة الطلاب، موضحاً أن جميع المدارس الفنية سيتم تعقيمها وتطهيرها، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وترصد «الوطن»، 9 إجراءات وضعتها «التعليم» لمواجهة كورونا حال عودة طلاب التعليم المزدوج للمدارس والمصانع، وهى كالتالى:

1- إلزام جميع الطلاب والمعلمين بمدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس والمصانع طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها.

2- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بحضور الحصص الدراسية فى المدارس والمصانع.

3- تعقيم الفصول الدراسية بالمدارس والمصانع قبل حضور الطلاب لحمايتهم من كورونا.

4- تجهيز غرف عزل بالمدارس والمصانع تشمل كل المستلزمات الطبية لتقديم الدعم لأي طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل.

5- تعقيم المدارس الفنية بشكل دوري للوقاية من كورونا.

6- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب لحمايتهم من خطر كورونا.

7- توفير أدوات التعقيم والتطهير من كحول وكمامات للحد من انتشار كورونا.

8- تطهير دورات المياه بشكل مستمر وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل مدارس التعليم الفني.

9- عزل أى طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.