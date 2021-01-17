تعقيم قلعة قايتباي لحماية الزائرين من كورونا: تستقبل الزوار حتى 8 مساء

نفذ محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بالتنسيق مع تركية محمد جودة، رئيس مجلس إدارة جمعية أنتيكا التنموية، حملة لتطهير قلعة قايتباي بالكامل بجميع مكوناتها، من أسوار داخلية وخارجية وصهريج المياه والبرج الرئيسي ومقعد السلطان ومسجد القلعة وشباك التذاكر وغرفة الأجهزة الأمنية والمكاتب الإدارية بالقلعة.

وأكد متولي، في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن عمليات التعقيم التي شملت كافة أرجاء القلعة تأتِ بهدف الحفاظ على سلامة الزائرين، لافتا إلى أن قلعة قايتباي قد حازت على ثقة الزائرين للحرص الشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق الاشتراطات الخاصة بوزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اليوم الرابع لنوة الفيضة الكبرى، حيث اشتدت الأمطار على كافة أرجاء المحافظة، بينما أكد مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن مشروع الحماية البحرية قد حمى قلعة قايتباي بنسبة 100%، مشيرا إلى أن القلعة لم تتأثر بارتفاع البحر، الذي كانت تشهده في السنين الماضية، ويصاحبه دخول مياه البحر من الشبابيك الساحلية الخاصة بالسراديب الساحلية أسفل القلعة، وهو ما أثبت الفعالية الكبرى للمشروع الذي سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، ودوره الكبير في حماية القلعة.

وأكد أن قلعة قايتباي تفتح أبوابها أمام الزيارة حتى الساعه 8 مساء يوميا وطوال السنة، بناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار منذ مطلع سبتمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الحضور للقلعة اليوم تُعد كبيرة في ضوء جائحة كورونا ونوة الفيضة الكبري.

وتتعرض محافظة الإسكندرية منذ يوم الأربعاء، لنوة كبرى وأمطار غزيرة تسمى بنوة «الفيضة الكبرى».

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى التي يصاحبها عدم استقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة، من غزيرة إلى متوسطة إلى خفيفة، فضلا عن توقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، مؤكدا على استمرار العمل على كسح وشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.