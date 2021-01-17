الديهي عن حقوق الإنسان: العناية المركزة بـ«طرة» تضاهي أفضل مستشفيات مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قطاع السجون نظم جولة تفقدية لأعضاء المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام دولية ومحلية، فما يجري في سجون مصر، بناءً على زيارة سابقة له للسجون، معاملة تليق بحقوق الإنسان وباحترام آدمية الناس، منوهًا بأنه سأل أحد المسؤولين بالسجون عن وضع السجين السياسي، فكان الرد «في السجن لا يوجد معتقل ولا سجين سياسي ولا إخواني، بل مواطن نزيل يقضي عقوبة وفقًا للقانون ويتم التعامل معه كإنسان».

السجون المصرية لم تشهد وقائع إذلال للإنسان

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مستشفى طرة، يوجد به وحدة عناية مركزة تضاهي الموجودة بأفضل المستشفيات في مصر، كما أن النائب مصطفى بكري، أكد له أن هناك تطوير جذري في السجون لم يشهده حينما كان سجين، كما أن السجون المصرية لم تشهد وقائع إذلال للإنسان، كما جرى في سجون غوانتانامو وأبو غريب، وفي سجون إيطاليا.

وتابع: «نتعرض لابتزاز من قبل منظمات حقوقية عميلة، لكننا لا نجيد الدفاع عن أنفسنا، ولا يوجد لدينا ما نخاف منه ومفيش على راسنا بطحة».

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن هناك ممثلة أفلام إباحية تدعى ليزا آن، نشرت صورة لها من داخل مسجد آيا صوفيا بإسطنبول، ووجه تساؤلا : «ماذا سيكون رد فعل الأبواق الإخوانية الموجودة في تركيا لو كانت هذه الممثلة التقطت صورة بمسجد داخل مصر، فين صوت إعلامي الإخوان والجزيرة»

استخدام الجنس في المخابرات التركية

وأوضح أنه يتم استخدام الجنس في المخابرات التركية، مستشهدًا بالفضيحة المدوية التي نشرها الكاتب عبد الله بوزكورت، والمتعلقة بتجنيد منظمة مشبوهة نساء يعملن بالدعارة، للتعرف إلى قادة عسكريين واستدراجهم للحصول على معلومات سرية، ووثائق مهمة مقابل خدمات جنسية، حيث تمكنت إحدى الفتيات اللاتي يعملن لصالح هذه المنظمة، من استدراج الجنرال يوجيل سوسيال، لعلاقة جنسية، وحصلت منه على وثائق عسكرية خطيرة تحتوي على معلومات تفصيلية، حول مهام فرق المتفجرات في دول الناتو وقدراتها على التخلص من الذخائر المتفجرة، وسلمتها للمنظمة، التي بدورها سلمتها إلى أجهزة مخابرات دولية.