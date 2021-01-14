جنوب سيناء تحتفل بذكرى افتتاح مضمار الهجن الدولي بتنظيم بطولة محلية

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمضمار الهجن، لمتابعة الاستعدادات الخاصة لانطلاق أولى بطولة محلية لسباقات الهجن في العام الجديد.

وأكد أن المحافظة تحتفل بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بتنظيم مهرجان سباق للهجن على المستوى المحلى بمشاركة 17 محافظة مصرية، تحت رعاية المحافظة، والاتحاد المصري للهجن خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى افتتاح المضمار يوم 16 يناير 2020 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوطبي، في احتفالية عالمية العام الماضي.

وأوضح أن افتتاح موسم سباقات الهجن هذا العام سيكون محليًا، نظرًا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحافظ إن هناك مخططًا يجري الإعداد له لتنظيم عدد من البطولات العالمية بمشاركات دولية على مدار الشهور القادمة بواقع بطولة كل شهر، كما يجري الإعداد لمهرجان عالمي في شهر أبريل المقبل بمناسبة ذكرى أعياد سيناء، وتجري الدراسة والإعداد بالتعاون مع الجانب الإماراتي.

جدير بالذكر أنه جرى إنشاء مضمار الهجن بطول 6 كيلومترات، وعرض 50 مترًا، وإقامة طريق أسفلتي مواز للمضمار بطول 6 كيلومترات، وعرض 15 مترًا لسيارات التليفزيون والحكام والمراقبين ومقصورة رئيسية تتسع لـ 600 متفرج ومدرجات للمتفرجين تتسع لـ 2000 متفرج، وقاعات لكبار الزوار، ودورات مياه، وعيادة بيطرية ومكاتب إدارية ومخازن، بتكلفة تبلغ 22 مليون جنيه، وجرى زراعة 300 نخلة حول مضمار الهجن، وتركيب صواري أعلام للدول التي تشارك في السباقات.

وأقيمت على أرضة عدد من السباقات الدولية والتي حضرها كبار الشخصيات من مصر والدول العربية، وأيضًا سباقات محلية من مختلف المحافظات المصرية.