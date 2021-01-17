سمية الخشاب تحمل ثعبانا: «أنا مش خايفة منه بس هو كبير أوي».. «فيديو»

تستمر النجمة سمية الخشاب، في نشر مغامراتها مع الحيوانات المفترسة، فبعدما نشرت فيديو لها منذ يومين وهي تطعم نمر صغير، نشرت فيديو آخر، وهي تحمل ثعبان، وقالت سمية إنها غير خائفة من الثعبان، لكنها مندهشة من كبر حجمه، وقالت: «التعبان كبير أوي أنا مش خايفة منه بس كبير».

وتستعد سمية الخشاب لتصوير مسلسل «موسى» خلال الأيام المقبلة، لخوض السباق الرمضاني المقبل، وانتشرت أخبار الفترة الماضية، عن وجود خلافات بينها وبين محمد رمضان ونشوب بينهم مشاجرة في الكواليس، وقال مصدر من فريق عمل المسلسل، إن الأخبار غير صحيحة بالمرة، وأن سمية لم تبدأ تصوير مشاهدها في المسلسل حتى الآن، وأن من بدأ التصوير سيد رجب ومحمد رمضان ورياض الخولي.

وكان محمد رمضان نشر العديد من الصور له من الكواليس بصحبة الحصان والذي راهن رمضان عليه أن يكون بطل من أبطال المسلسل، والمسلسل تدور أحداثه في الصعيد ويصور أبطال العمل المسلسل في دهشور، والمسلسل يشارك به عدد كبير من الفنانين منهم تارا عماد، رياض الخولي، سيد رجب، فريدة سيد النصر ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة في أول تعاون له مع رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا في رمضان قبل الماضي بمسلسل «رحيم» مع ياسر جلال في ثاني بطولاته.

ويعد مسلسل «موسى» عودة مرة أخرى للدراما بعد غياب دام 3 سنوات، فكان آخر أعمالها مسلسل «بالحلال» عام 2017، وشارك معها في بطولة المسلسل منة فضالي، وبعدها شاركت في المسرح بمسرحية «يا تصيب يا تخيب»، مع أحمد أدم والتي عرضت في السعودية، وشارك في بطولة المسرحية معها سامح حسين ومروة عبدالمنعم وحجاج عبدالعظيم ومن تأليف محمد نبوي وإخراج محسن رزق.