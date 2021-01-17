إيمان العجوز: تمثيل النائبات بالبرلمان «مشرف» وسينقل قضايا المرأة

قالت المهندسة إيمان العجوز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وجود شريحة كبيرة من السيدات النائبات في مجلس النواب سيساعد بشكل كبير في نقل ما يخص ويهم المرأة بالشارع المصري إلى داخل البرلمان، بالإضافة إلى الحد من الأزمات التي قد تواجههن بشكل يومي ومتكرر.

نقل القضايا الحقيقية التي تعاني منها السيدات

وأضافت «العجوز»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن التمثيل الكبير للمرأة في البرلمان سيساعد في نقل القضايا الحقيقية التي تعاني منها السيدات في الشارع المصري، وحل مختلف الأزمات التي تواجههن، كما وتسعى إلى تقليل حجم المعوقات أمام المواطنين عبر إصدار حزم من القوانين التي تفيد مراقبة الأداء الحكومي والمؤسساتي في مصر.

وأوضحت، أنه جرى اختيارها بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسبب عملها في ذلك القطاع للكثير من السنوات، لافته إلى أن الجلسة الأولي من اللجنة العامة لمجلس النواب شهدت إصدار طلب للحكومة بالحضور واستبيان ما تم إنجازه ومالم يتم إنجازه وسبب التأخير في إنجاز بعض المشروعات القومية المقدمه من قبل في خطتها.

تجريم وتشديد عقوبات المتحرشين

وأكدت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ذلك الحضور يهدف إلى صناعة شكل من الحوار الناجز والمحدد لأوجه التنفيذ والقصور في مختلف القطاعات الخاصة بالحكومة، كما سيهتم البرلمان الجديد في تجريم وتشديد عقوبات المتحرشين والتشريعات الخاصة بقانون العمل والعمالة الغير منتظمة وتدريب العمالة المصرية، وهي أحد الجوانب التي سينظر فيها البرلمان الجديد، بخلاف إصداره لعدد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل في المحليات.