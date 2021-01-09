إيمان العجوز: فخورة بالتعيين في «النواب» وثقة الرئيس في المرأة المصرية

قالت المهندسة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب بالتعيين ومتخصصة في العمل النقابي، إنها فوجئت بقرار تعيينها بمجلس النواب، وفخورة بشده بالثقة الغالية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لها والمراة المصرية، وتتمنى أن تحمل المسؤولية كما هو مرجو منها، وتتمنى أن تكون اهلا لها.

لديها تجارب برلمانية في الكثير من أفراد عائلاتها

وأضافت «العجوز»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها مهندسة معمارية وتم اختيارها في الكثير من الانتخابات العمالية، وهي ابنة محافظة الشرقية، ولديها تجارب برلمانية في الكثير من أفراد عائلاتها، وجميعهم يعملون في الشأن العام بالبلد والمحافظة: «طلعت من وأنا صغيرة بفكر في كل حاجة حواليا في البلد، شيئا فشيئا عايزة أعرف المشاكل اللي عندهم وأحلها، وبعدين بقيت مهتمة بشؤون نقابة المهندسين، وحصلت على أكثر أصوات أعضاء المجلس في الانتخابات على مستوى الجمهورية».

المواطن المصري يستطيع معرفة مدى صدق النائب

وأوضحت أنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى خدمتهم بإخلاص، والمواطن المصري يستطيع معرفة مدى صدق النائب عن جموع المهندسين، وتسعى لسن وتشريع حزمة من القوانين التي تخدم المرأة والعمال، وهما أهم الملفات التي يجب أن يحل مشكلاتها خلال الفترة المقبلة، كما ويجب حل ملفات ربات المنازل العاملات بشكل أقوى.

وأكدت أنه نظرا للطبيعة الخاصة بالأم وعلاقتها بالطفل في أدوار لا يستطيع الرجل عملها مع أبنائه، وإطالة ساعات الرضاعة للأم لصالح الطفل، وسيكون بذلك مواطن معافي لا يكلف الكثير من علاجه مستقبلا: «فيه دراسات جدوى ودراسات اكتوارية تحدد ما نطمح له».