أديب عن شراء رجال الأعمال أراضي بالعاصمة الإدارية: «من جاور السعيد يسعد»

علق الإعلامي عمرو أديب، على بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 5 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى بمدينة حدائق العاصمة، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة قامت على أرض لم تكن تساوي أي شيء، بل تحتاج إلى أموال من أجل تعميرها، وتحتاج إلى بنية أساسية فيها.

أراضي العاصمة الإدارية قبل إنشائها كانت تُساوي «تراب»

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أن الأرض التي أقيمت عليها العاصمة الإدارية « مش عاوز أقول كانت تساوي كام، دي كانت عاوزة تتصرف عليها كمان، دلوقتي فيه شركة كبيرة قالت عاوزة 5 آلاف فدان جنبك يا حكومة، معنى ذلك أن الحكومة حولت الرمل والتراب إلى أموال».

طلعت مصطفى قامت بشراء 21 مليون متر في حدائق العاصمة

وأشار الإعلامي، إلى أن مجموعة هشام طلعت مصطفى قامت بشراء 21 مليون متر في حدائق العاصمة الإدارية، « لو قبل العاصمة الإدارية ما تتعمل مكنش حد يرضى يشتري رمل في المكان ده، بس في النهاية المشروع مربح، وهي صفقة جيدة لهشام طلعت مصطفى، رجال الأعمال عاوزين يكسبوا، وده مش عيب طبعًا».

الدولة قامت بالتخطيط للعاصمة الإدارية بشكل جيد للغاية

وأوضح الإعلامي، أن الدولة قامت بالتخطيط للعاصمة الإدارية بشكل جيد للغاية، «الدولة عملت مقولة للأمريكان (الفلوس بتجيب فلوس) رجال الأعمال قالوا للحكومة هنيجي نقعد جنبك هنا في العاصمة الإدارية، اللي حصل فيها طفرة في الكهرباء والمباني والطرق والذكاء الاصطناعي، ماشين بمبدأ من جاور السعيد يسعد».

متر الأرض اللي كان في الأول ثمنه رملة دلوقتي ثمنه ذهب

وتابع: «هشام مصطفى نفسه عمل تجربة عظيمة لما عمل الرحاب ومدينتي، المنطقة دي كل الأراضي اللي حواليها ارتفعت سعرها، لأن التنمية بتجيب تنمية والفلوس تجيب فلوس والفقر يجيب فقر، بالنسبة لي القطاع الخاص ورجال الأعمال هما دول أساس التطور، ده مش أول مشروع لهشام طلعت مصطفى في العاصمة الإدارية عنده جوه العاصمة وعنده أمامها، متر الأرض اللي كان في الأول ثمنه رملة دلوقتي ثمنه ذهب».