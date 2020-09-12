تطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، طورت الشركة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه جار إعادة تأهيل 7 مرشحات خارج الخدمة بتوسعات محطة مياه ههيا اليابانية طاقة تصميمية 800 ل/ ث بالجهود الذاتية، وإعادة تأهيل مرشحين بمحطة مياه حجير فرع صان الحجر طاقة تصميمية 340 ل/ث وإعادة تأهيل 3 مرشحات بمحطة مياه العباسة فرع أبو حماد طاقة تصميمية 1750 ل/ث.

وأضاف: جار الانتهاء من إعادة تأهيل 3 مرشحات بمحطة مياه العباسة فرع أبو حماد طاقة تصميمية 1750 ل / ث، وسيتم استكمال باقي المرشحات بالتناوب وإعادة تأهيل مرشح رقم 3 بمحطة مياه بندف فرع منيا القمح وإعادة تأهيل مرشح رقم 5 بمحطة مياه العزيزية فرع منيا القمح، وإعادة تأهيل مرشحين بمحطة مياه شعفورة فرع الحسينية وإعادة تأهيل مرشح رقم 1 بمحطة مياه القواسم فرع أولاد صقر.