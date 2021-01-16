أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 16-1-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا اليوم السبت الموافق 16 يناير في السوق المحلية، لتستكمل مسيرة الاستقرار التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، وكانت قد شهدت أسعار بورصة الدواجن حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار العام الماضي، كما أنه وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، بعد أن تأثرت القوة الشرائية بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن استقرار اليوم السبت، لتستمر موجة الاستقرار التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال حديثه لـ«الوطن» إن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيهًا للكيلو، مشيرا إلى أن تكلفة الأسعار تزداد مع دخول فصل الشتاء، واستخدام نظم التدفئة، وانتشار العديد من الأمراض الوبائية، خاصة وأن خلال فصل الشتاء ترتفع التكلفة بسبب التدفئة والعلاج.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من المتوقع أيضا أن يتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استدعت الأمور ووصلت القرارات حد الإغلاق للمحال والمطاعم، مثلما حدث بالموجة الأولى سيصبح الوضع كارثيًا للمربين وصغار التجار.

وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، في حين ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، الذي وصل إلى 7600 جنيه للطن الواحد، الأمر الذ عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.