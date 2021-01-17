أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 17-1-2021 في مصر

في مستهل معاملات اليوم الأحد الموافق 17 يناير الصباحية، استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي، بعد أن سجلت تراجعًا خلال الأيام الماضية بالسوق المحلية، عقب حالة التذبذب في الأسعار الذي شهدته على مدار الأشهر الماضية، بين الارتفاع والانخفاض.

ويعود سبب تذبذب الأسعار إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين، لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا على مدار الأيام الماضية، حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا.

ووفقًا لما صرح به رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيهًا للكيلو.

وأَضاف أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويباع للمستهلك بـ 32 جنيها.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

توقعات سوق الدواجن خلال الفترة القادمة

ويتوقع «السيد»، أن تشهد أسعار الدواجن تراجعًا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «لو الموجة التانية من كورونا استدعت الأمور ووصلت القرارات حد الإغلاق للمحال والمطاعم، مثلما حدث بالموجة الأولى سيصبح الوضع كارثيًا للمربين وصغار التجار».

وأشار إلى أن تكلفة الأسعار تزداد مع دخول فصل الشتاء، واستخدام نظم التدفئة، وانتشار العديد من الأمراض الوبائية، خاصة وأن خلال فصل الشتاء ترتفع التكلفة بسبب التدفئة والعلاج.

كما نوّه رئيس الشعبة، إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، في حين ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، الذي وصل إلى 7600 جنيه للطن الواحد، الأمر الذي عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.

وتأثرت أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية، والتي سجلت تراجعًا ملحوظًا، خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، التي أضرت بمعظم اقتصاديات العالم، ما تسبب في خسائر فادحة للتجار والمربين، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار، بسبب استمرار وتيرة الأسعار في التراجع، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.