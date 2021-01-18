«القومي للبحوث»: الانتهاء من اختبارات السل للقاح المصري

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، أن هناك موافقة تمت من قبل هيئة الدواء على عدد من الإجراءات المتعلقة بملف اللقاح المصري لكورونا المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات، لافتاً إلى أنه تم إخطار المصنع المكلف بتصنيع وتعبئة اللقاح على إنهاء عدد من الإجراءات والتواصل مع جهاز التنمية الصناعية لإصدار الموافقات والتصاريح اللازمة، لافتا إلى أن وفدا من الهيئة قام بزيارة المصنع للاطلاع على عدد من التجهيزات والاستعدادت المخصصة بتحضير عبوات اللقاح في المرحلة الأولى التي سيتم استخدامها في التجارب الإكلينيكية على المتبرعين.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصنع بمثابة تسليم الملف النهائي للقاح بحد أقصى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نتائج عدد من الاختبارات التي طلبتها هيئة الدواء للتأكد من جودة اللقاح، ظهرت نتائجها، أبرزها اختبار «السل»، الذي ظهرت نتائجه بـ«السلبية»، موضحة أن اختبار السل هو عبارة عن اختبار وفحص للقاح للتأكد من خلوه من فيروس مرض السل.

مصادر: متابعة لحظية لوزير التعليم العالي لعمل المراكز البحثية

وتابعت المصادر أن المرحلة الحلية تشهد التجهيزات النهائية تمهيداً للبدء الفعلى للتجارب الإكلينيكية للقاح المصري لكورونا على المتبرعين، وذلك بعد مراجهة هيئة الدواء لملف اللقاح، وتأكدهم أن الخطوات التي تم تحضير اللقاح تسير وفقاً للبروتوكولات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكدت المصادر أن العمل يجرى على قدم وساق بجميع المراكز العلمية والبحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة في الوصول إلى حلول تسهم في الحد من انتشار مرض فيروس كورونا «كوفيد 19»، فضلاً عن أن هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للعمل الذي يتم في المراكز البحثية، موجهاً بتذليل جميع العقبات تجاههم.