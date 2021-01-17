زايد: سنعلن بدء حملة التطعيمات بعد الحصول على شحنات لقاح كورونا خلال أيام

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن متابعة مصابي فيروس كورونا المستجد في العزل المنزلي، إحدى مبادرات 100 مليون صحة، إذ أنها تفضل البقاء في المنزل، عوضًا عن التسجيل في المستشفيات، ما قد يؤدي إلى تدهور بعضها، والذهاب إلى المستشفيات في وقت متأخر، وبدأت المبادرة بالقاهرة الكبرى، ثم وصلت إلى الشرقية والدقهلية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وصعيد مصر.

وأضافت زايد، في تصريحات خاصة لقناة «اكسترا نيوز»: «نوفر للمواطن الجهاز الذي يقيس تشبع الأكسجين، ولدينا 20 ألف فرقة، ما نتج عنه مردود إيجابي وانخفضت دخول الحالات إلى غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، والآن نحن نشهد انخفاضًا يوميًا على مستوى الإصابات»

وتابعت: أن العالم كله في انتظار لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أن مصر لديها بعض الجرعات، لكنها في حاجة إلى الحصول على المزيد من التوريدات، للبدء في التطعيم بأعداد أكبر: «كان من الممكن أن نبدأ في الشهر الماضي، لكننا فضلنا انتظار الحصول على جرعات أكبر، وهناك أولويات لدى الدول المصنعة بشأن تلقيح شعوبها»

وأردفت: «أبرمنا عقودًا وستأتينا توريدات في الأيام والأسابيع القادمة، وأهلنا محافظات الجمهورية عن طريق تدشين مراكز للتطعيم، وستنطلق البرنامج الإلكتروني للتسجيل، وبمجرد الحصول على شحنتين أو أكثر خلال أيام سنعلن عن انطلاق حملة التطعيم».

ولفتت، إلى أن اللقاحات التي تٌسجل في مصر تمر بمراحل كثيرة، مثل التسجيل، متابعة الملفات، ومراقبة المصانع التي تصنعها حتى مرحلة التجارب لمدة أسبوعين على الحيوانات، وكل لقاحات كورونا حصلت على موافقة استخدام الطوارئ، أي أنها لم تحصل على الموافقة النهائية لأنها أنتجت في فترة قليلة جدًا.