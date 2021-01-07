معرض الإحلال والتجديد يعرض هيونداي «أيونيك وكونا» خارج المبادرة 

تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، انتهت فاعليات «معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة»، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تم افتتاحه الاثنين الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري، والمنتجة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا الوكلاء والمستوردين للسيارات ذات الوقود المزدوج «بنزين - غاز»، بجانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات.

ومن ضمن السيارات الكهربائية التي تم عرضها خلال أيام المعرض والتي تعد خارج المبادرة الخاصة بعمليات الإحلال والتجديد سيارة «هيونداي كونا»، والتي تبدأ أسعارها من 655 ألف جنيه للفئة الأولى، وحتى 670 ألف جنيه للفئة الثانية؛ وتأتي بخيارين للمحرك الأول مزود ببطارية 113 كيلووات، التي تحقق مدى سير 290 كم بالشحنة الواحدة، فئة أقوى سعة 170 كيلووات بمدي سير 450 كم بالشحنة الواحدة، بقوة حصانية 204 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 395 نيوتن/متر.

تتوافر السيارة بأبعاد (4180 ملم للطول، و1800ملم للعرض، 1750 ملم للارتفاع، وقاعدة عجلات تصل طول 2600 ملم)؛ كما يمكن شحن السيارة من خلال المخرج الكهربائي المنزلي بجهد 110 و240 فولت أو من خلال محطات الشحن السريع.

تأتي السيارة بعدة أنظمة للأمان والتجهيزات من بينها (وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام التوازن عند المرتفعات، برنامج الاتزان الإلكتروني، مكابح مضادة للانغلاق، نظام منع ادارة المحرك، نظام المكابح الامامية والخلفية، متبث سرعة، حساس أمطار اوتوماتيك، إضائة أمامية وخلفية LED).

كما تم عرض سيارة «هيونداي أيونيك» النسخة الهايبرد (الهجينة) والتي تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600 سي سي، بقوة حصانية تصل إلى 105 أحصنة، بعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات؛ بالإضافة إلى بمحرك كهربائي بطاقة 1.5 كيلو وات في الساعة، ليخرج قوة 43 حصان، وعزم أقصي للدوران 170 نيتون / متر.

وتأتي السيارة بأبعاد ( 4470 ملم للطول، 1820 ملم للعرض، و1460 ملم للارتفاع، و1700 طول قاعة العجلات)؛ ويصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 550 لتر، وسعة خزان الوقود 45 لتر، وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 9.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود لقطع مسافة 100كم حوالي 3.9 لتر.

تأتي السيارة بعدة مواصفات للأمان من بينها (وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعه للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية).