تعرف على أفضل سيارة محلية في مبادرة الإحلال والتجديد

دخلت العديد من شركات السيارات في السوق المصرية، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، وتهدف المبادرة إلى إحلال كل المركبات المتهالكة في السوق المصرية، والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من 20 عاماً، وتشمل كل المركبات بأنواعها سواء كانت ملاكي أو أجرة أو نقل.

بالإضافة إلى الإحلال وتوفير وسيلة نقل جيدة للمواطن فهي تشجيع للصناعة المحلية إذ دخلت في المبادرة كل المركبات التي يتم تجميعها في السوق المحلية بشكل كامل أيضاً تهدف إلى توسيع نتشار الغاز الطبيعي الذي يعد ثروة قومية تخفض على الدولة تكاليف استهلاك الوقود الحي.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المبادرة ستكون بالتقسيط وفوائد أقل من 5%، بالإضافة إلى وصول فترة التقسيط إلى 10 سنوات، والذي يعني أن الأقساط الشهرية ستكون منخفضة، بالإضافة إلى وجود دعم من الدوله متمثل في تقييم المركبة القديمة، واعتبار قيمتها مقدما للمركبة الجديدة.

أما على جانب السيارات الملاكي فقد دخلت شركات «كيا الكورية» بسيارة سورينتو، و«فيات الإيطالية» بسيارة ألتوو وسوفت ديزاير، ودبلو، و«نيسان اليابانية» دخلت بسيارتين هما صني وسنترا، و«لادا الروسية» دخلت بسيارة جرانتا، وسيارة BYD، و«شركة هيونداي» دخلت بسيارة النترا HD وأكسنت RB، ودخلت «شركة شيفروليه» بسيارة أوبترا، وشركة MG دخلت بسيارة MG5.

وتختلف أسعار السيارات التي تم طرحها من الفارهة التي وصلت إلى سعر 550 الف جنيه إلى سعر 135 للسيارات الصغيرة، وتساءل العديد من المقبلين على المبادرة، عن أفضل سيارة تم طرحها في المبادرة ضمن الفئة المتوسطة نظراً لأن نسبة كبير من المقبلين علي المباردة من الفئات المتوسطة، وفي خلال السطور التالية نتسعرض أفضل سيارة ملاكي تم طرحها خلال المبادرة وهي سيارة MG5.

تنتمي السيارة MG إلى شركة سايك الصينية، وهي علامة إنجليزية تم توقف تصنيعها في إنجلترا، وقامت شركة سايك الصينية براش تلك العالمة منها وأصبحت إنجلترا تقوم بتصميم السيارة بشكل كامل ويتم تصنيعها في الصين.

وتنتمي السيارة لفئية السيارات السيدان متوسطة الحجم، وارتفعت مبيعاتها في السوق المصرية منذ إطلاقها أواخر عام 2019، والذي سبب ارتفاع مبيعاتها هي القيمة مقابر السعر التي توفرها السيارات، حيث تتمتع السيارة بجودة خامات داخلية جيدة جداً مقابل سعرها، في مقابر السيارات الأخرى التي تنافسها في السفئة السعرية، بالإضافة إلى جودة تصميم جيدة.

أما عن المواصفات الميكانيكية لسيارة إم جي 5.

- تحتوي على محرك بسعة 1500 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 120.

- تبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومترا في الساعة.

- أقصى عزم للدوران النيوتن 150.

- تستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.5 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، من نوع CVT.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر، 5.5 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي بعدة فئات في السوق المصرية، وأسعارها كالتالي:

الفئة الأولى: أوتوماتيك/ CLASSIC 2021، بسعر 217 ألف جنيه.

الفئة الثانية: أوتوماتيك/ COMFORT 2021، بسعر 238 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك/ LUXURY 2021، بسعر 255 ألف جنيه.