هشام طلعت: تعاون الدولة مع شركات التطوير العقاري فكر جديد وسباق

تحدث المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، عن شراء مجموعته 5 آلاف فدان في حدائق العاصمة الإدارية الجديدة، فذكر أنه شركته تقوم منذ شهرين على التخطيط العام للمشروع، موضحًا أن الحكومة المصرية تقوم بدور مهم جدًا وهو التشارك مع شركات التطوير العقاري الكبيرة من أجل عمل نوع من أنواع الزيادة في الإنتاج القومي وتوفير فرص عمل كثيرة، فضلًا عن زيادة النمو الاقتصادي.

هشام طلعت يسرد تجارب الدولة معه في مدينتي والرحاب

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن هذا الأمر يُعد فكرا محمودا وجديدا وسباقا، «تجارب الحكومة معانا في المشروعات السابقة مثل الرحاب ومدينتي كان هناك حد أدنى للعقد، لكن ما حصلت عليه الدولة فاق الـ 6 أضعاف للعقد نتيجة المشاركات التي تمت في الحصص العينية».

مصر تحتاج 30 مليون وحدة سكنية خلال 30 سنة مقبلة

وتابع: «النموذج اللي اتعمل في المشروعات السابقة هو ده اللي شغال في المشروع الجديد بتاع حدائق العاصمة، مصر محتاجة 30 مليون وحدة سكنية خلال 30 سنة قادمة، كان لينا رؤية سابقة في شرق القاهرة من خلال الرحاب سنة 1996 ثم مدينتي ، احنا شايفين أن شرق القاهرة وده اثبته التجربة العملية في العاصمة الادارية الجديدة أنه هيكون النمو الحقيقي والتطور الحقيقي وهيكون عليه طلب عظيم جدًا».

محور شرق القاهرة سيكون عليه طلب عظيم خلال 10 سنوات

وواصل: «محور شرق القاهرة هيبقى عليه طلب عظيم جدًا خلال الـ 10 سنوات القادمة، توقعاتنا 2030 هتكون التجمع الخامس والأول والعاصمة الادارية والشروق وحدائق العاصمة يستوعب من 10لـ 11 مليون نسمة، فيه طلبات كبيرة جدًا في هذه المنطقة»