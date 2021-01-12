هشام طلعت مصطفى: المسؤولية المجتمعية على رأس أولويات المجموعة وخاصة في ظل أزمة كورونا

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تضع المسؤولية المجتمعية على رأس أولوياتها وخاصة خلال الفترة الحالية في ظل التبعات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن توقيع برتوكول التعاون مع وزارة الصحة بشأن التبرع بتكلفة تطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين باللقاح، يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية وفي اطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.

وأوضح طلعت مصطفى أنه رغم الصعوبات التي نجمت عن أزمة كورونا في العالم كله، إلا أن مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدي الصعب بفضل السياسة الحكيمة والقرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بجهود وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وبالدور الكبير الذي يلعبه صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين، في توفير الحلول للعديد من المشكلات التي تواجه المجتمع.