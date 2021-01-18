النائب مصطفى سالم: استدعاء الحكومة لمناقشتها حق أصيل لمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة العامة بالمجلس، قررت في اجتماعها أمس الأحد، استدعاء الحكومة، للاستماع لبرنامج الحكومة وما نجحت في تنفيذه، ما لم توفق في فعله، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل لمجلس النواب، لافتا إلى أن اليوم الاثنين، بداية الحضور لممثلى الحكومة، حيث سيحضر دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، للحديث حول موقف تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية، ووزير التموين، في حين سيحضر وزير التعليم العالي ووزير الإعلام غدا الثلاثاء، ويوم الأربعاء وزير التربية والتعليم وزير لاتعاون الدولي، فيما يحضر يوم الخميس وزير الشباب الرياضة ووزير قطاع الأعمال، على أن يستمر حضور وزراء الحكومة أمام مجلس النواب بصفة يومية خلال الفترة القادمة، للحديث عن تنفيذ برنامج الحكومة وما تم في خطتها السابقة.

كل نواب البرلمان سيشاركون في جلسات استماع ومناقشة الوزراء

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الأحد من برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، أن جميع أعضاء مجلس النواب سيشتركون في المناقشة، وسيوجهون أسئلتهم إلى الوزراء، بغرض الاستفسار عن ما تم، والحديث فيما هو قادم.

الغرض من تلك المناقشات الوصول إلى تقييم حقيقي لأداء الحكومة في الفترة الأخيرة

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن هذا دور أساسي من المهام المنوط بها مجلس النواب، والتي تنقسم بين الشريع والرقابة، حيث سيحاول المجلس أن يقف على ما تم تنفيذه من خطة الحكومة بالفعل، ورؤية الحكومة لما هو قادم، حتى يتم الوصول إلى تقييم حقيقي للحكومة وبرنامجها، مؤكدا على حضور جميع الوزراء لمناقشة هذه الأمور مع أعضاء مجلس النواب.

وألمح أن هناك وزارات حققت المطلوب منها على أكمل وجه، في حين كان هناك تقصير من بعض الوزارات، لذلك سيتستمع النواب والمجلس إلى جميع تلك الوزارات، ومناقشة ما حققوه، وفي نهاية المناقشة سيتم وضع تقييم حقيقي لتلك الوزارات.