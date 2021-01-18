هشام طلعت: طرح مشروع «حدائق العاصمة» للمواطنين في النصف الثاني من 2021

تحدث المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، عن مشروع حدائق العاصمة، الذي سيتم بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ذكر أنه سيقوم بعمل مدينة جديدة على غرار المدن الذي قامت شركاته بتصميمها ولكن بفكر 2021-2022، وهذا سيكون فكرا مختلفا عما تم تصميمه قبل ذلك، فستضم المدينة أحدث التكنولوجيا الجديدة الموجودة في العالم أجمع وما وصل إليه العالم في هذا المجال.

سيتم العمل على الفصل الكامل للحركة في المدينة الجديدة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم العمل على الفصل الكامل للحركة في المدينة الجديدة، «الفصل الكامل ما بين الخضرة وحركة السيارات، وتقليل حركة السيارات والاعتماد على وسائل لا تخرج أي انبعاثات حرارية أو انبعاثات ملوثة للبيئة أو خلافه، فضلًا عن الاستخدام الذكي لعمليات الري».

سيتم استخدام المعالجة المائية والطاقة الشمسية في المدينة الجديدة

وأكد رئيس مجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم استخدام المعالجة المائية الحديثة والطاقة الشمسية في المدينة الجديدة، وسيتم أيضًا خلق مجتمع ذكي جدًا يواكب السنوات المقبلة، ويتم العمل على ذلك من خلال مخططين أمريكان، «عندنا 3 مكاتب في أمريكا بيشتغلوا لينا على تخطيط المدن، وفي التكنولوجيا نتعامل مع شركات مالتي ناشيونال في المدن الذكية وخلافه، هنطرحه على النصف الثاني من 2021 وسيطرح للجمهور في مصر».

عدد سكان مدينتي والرحاب 700 ألف نسمة

وتابع: «هنعمل شيء متكامل، عدد سكان مدينتي والرحاب 700 ألف نسمة عارفين كويس الخدمات اللي احنا بنقدمها والتكامل اللي بنقدمه في كل شيء، النقلة النوعية في مشروعنا الجديد نستخدم فيه أحدث ما وصل إليه العالم من التكنولوجيا والفكر التخطيطي هتسعد بيها المواطنين في هذا الشأن».