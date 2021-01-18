«السکة اللي تودي» و«هندمهم أوي».. رسائل رامي صبري في «شطبنا»

قدّم الفنان رامي صبري، عددا من الرسائل فى كلمات أغنيته الجديدة «شطبنا» باكورة أعماله لعام 2021، بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال عام 2020، بخمس أغنيات كان من أبرزها «حياتي مش تمام»، «غريبة الحب»، «خطيرة».

تضمنت الأغنيات جملا ومفردات جديدة على رامي صبري منها «محدش يجيي عليا ويكسب عمره»، و«لازم نتعلم وميقعش إلا الشاطر»، و«هخلص منهم وابعد عنهم وهندمهم أوي».

«شطبنا» والتي أطلقها منذ قليل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كلمات الأغنية

في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا

بس أنا برضه ... برضه محدش ... ييجي عليا ويكسب عمره

في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا

بس أنا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره

طيبة قلبي دي بتطمعهم ... بتشجعهم ... يتصرفوا كده

هخلص منهم ... وابعد عنهم ... وهندمهم أوي

على كل ده

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله .

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

انا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

..يلا..يلا..يلا

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله .

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

انا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

..يلا..يلا..يلا

احنا يا قلبي .. استجدعنا ... یاما زمان وجبرنا خواطر ..

من غلطاتنا ... لازم نتعلم..عادی وميقعش الا الشاطر

احنا يا قلبي .. استجدعنا ... یاما زمان وجبرنا خواطر ..

من غلطاتنا ... لازم نتعلم..عادی وميقعش الا الشاطر

طيبة قلبي دي بتطمعهم ... بتشجعهم ... يتصرفوا كده

هخلص منهم ... وابعد عنهم ... وهندمهم أوي

على كل ده

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله .

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

انا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

..يلا..يلا..يلا

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله .

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

انا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

..يلا..يلا..يلا

وكان «صبري» نشر عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، رسالة لجمهوره: «أتمنى الأغاني الفترة الأخيرة تكون عجبتكم، وتحديدًا 2020، نتقابل إن شاء الله في السنة الجديدة 2021 بشغل جديد خالص عن اللي بتسمعوه».

وكانت أغنية «حياتي مش تمام» إحدى أهم الأغنيات التى طُرحت خلال عام 2020، لكونها طرحت بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، ولاقت جملتها الشهيرة «خاصمت الشوارع» انتشارًا واسعًا بسبب أن أغلب المصريين والعالم خاصموا الشوارع بسبب الجائحة وجلسوا فى منازلهم.