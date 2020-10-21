4 أغنيات جعلت من 2020 عام نجاحات لـ رامي صبري

يعد 2020 من أنجح الأعوام التى مرت على الفنان رامي صبري منذ احترافه الغناء، بعد أن قدم 4 أغنيات حققت نجاحات كبرى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حياتي مش تمام

هي أحدى أهم الأغنيات التى طرحت خلال عام 2020، لكونها طرحت بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، ولاقت جملتها الشهيرة "خاصمت الشوارع" انتشارا واسعا بسبب أن أغلب المصريين والعالم خاصموا الشوارع بسبب الجائحة وجلسوا فى منازلهم.

الأغنية تخطت حاجز الـ 24 مليون مشاهدة على القناة الرسمية في 6 شهور، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي.

غريب الحب

تعد أغنية غريب الحب هي أنجح الأغنيات التي قدمت خلال شهر رمضان الكريم حيث كانت تتر مسلسل "فرصة ثانية" رغم أن المسلسل لم يحقق النجاح الكبير، إلا أن التتر الذى قدمه رامي صبري حقق نجاحا كبيرا وشاهده واستمع له أكثر من 10 آلاف شخص.

خطيرة

واحتفالا بعيد الأضحى المبارك، طرح "صبري"، أغنية "خطيرة" التى كانت أحد أهم الأغنيات التى طرحت خلال العيد، وحققت نجاحا ووصل عدد مشاهديها إلى 5 ملايين مشاهد، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان جلال الحمداوي.

خليني أشوفك تاني

رغم طرح الأغنية من ما يقرب 10 أيام فقط، إلا أنها وصلت لثلاثة ملايين مشاهدة، وتصدرت تريند يوتيوب مصر بعد يوم من طرحها.

"خليني أشوفك تاني"، كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع أسامة عبدالهادي.