رامي صبري لجمهوره: نتقابل السنة الجاية بشغل جديد

نشر المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، رسالة لجمهوره قال فيها: "أتمنى الأغاني الفترة الأخيرة تكون عجبتكم، وتحديدًا 2020، نتقابل إن شاء الله في السنة الجديدة 2021 بشغل جديد خالص عن اللي بتسمعوه".

ولاقى رامي صبري نجاحًا كبيرًا هذا العام بسبب العديد من الأعمال الغنائية الناجحة التي قدمها خلال العام، حيث قدم 5 أغنيات حققت نجاحات كبرى عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت "حياتي مش تمام" إحدى أهم الأغنيات التى طُرحت خلال عام 2020، لكونها طرحت بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، ولاقت جملتها الشهيرة "خاصمت الشوارع" انتشارًا واسعًا بسبب أن أغلب المصريين والعالم خاصموا الشوارع بسبب الجائحة وجلسوا فى منازلهم.

وتخطت الأغنية حاجز 24 مليون مشاهدة على القناة الرسمية في 6 أشهر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي.

أما "غريب الحب" فكانت من أنجح الأغنيات التي قُدمت خلال شهر رمضان الكريم حيث كانت تتر مسلسل "فرصة ثانية" رغم أن المسلسل لم يحقق النجاح الكبير، إلا أن التتر الذى قدمه رامي صبري حقق نجاحًا كبيرًا وشاهده واستمع له أكثر من 10 آلاف شخص.

واحتفالا بعيد الأضحى المبارك، طرح "صبري"، أغنية "خطيرة" التى كانت أحد أهم الأغنيات التى طرحت خلال العيد، وحققت نجاحًا ووصل عدد مشاهديها إلى 5 ملايين مشاهد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان جلال الحمداوي.

ورغم طرح أغنية "خليني أشوفك تاني" من ما يقرب 10 أيام فقط، إلا أنها وصلت لثلاثة ملايين مشاهدة، وتصدرت تريند "يوتيوب" مصر بعد يوم من طرحها، وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين وتوزيع أسامة عبدالهادي.