الزارعة: ارتفاع مساحات المزروعة بالقمح لـ3 ملايين و100 ألف فدان

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع مساحات الاراضي المنزرعة بمحصول القمح إلى 3 ملايين و100 ألف فدان، بينما تستمر لجان المتابعة في حصر المساحات المنزرعة بداية الموسم في نوفمبر الماضي، وتستهدف الحكومة زراعة 3.5 مليون فدان.

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 15 صنفًا جديدا من القمح لزراعة 350 ألف فدان بها، مناشدة المزارعين المستهدفين باتباع الأساليب الحديثة التي تزيد الإنتاجية بما يقرب من مليون طن، وذلك من بين 3.5 مليون فدان قمح تزرع سنويا تنتج نحو 9 ملايين طن، وتهدف لزيادتها، بينما يصل حجم الاستيراد سنويا إلى 10 ملايين طن لسد العجز في الاستهلاك الذي يصل إلى 50% من المحصول الاستراتيجي.

وقال الدكتو عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إنّه جرى إصدار التوصيات الفنية للمعاملات الزراعية في محصول القمح، والتي تعتبر أهم العوامل التي تُساعد على تعظيم إنتاجية وحدة المساحة والحصول على محصول مرتفع لتحقيق أعلى عائد للمزارع، وأضاف أنّه طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة سيتم التواجد مع المزارعين على أرض الواقع لضمان تنفيذ توصيات الوزارة مع إصدار الارشادات الفنية بصفة دورية لمزراعي القمح طوال موسم الزراعة حتى الحصاد.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إنّ القطاع يصدر دوريا نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محصول القمح مراعاتها.

وأعد معهد بحوث المحاصيل الحقلية عدد من التوصيات للأراضي الجديدة خلال يناير، وأهم التوصيات الاهتمام بالري أن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة في زراعات الميعاد المناسب، ومراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

توصيات فنية لمحصول القمح بالأراضي الرملية

وأوضح أنّه فيما يتعلق بالأراضي الرملية التي تروى بالرش، يراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع، مع إضافة جرعة السماد الموصى بها مع الري والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل، وإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر أو قبل الغروب، وذلك قبل طرد السنابل أي بعد شهرين من الزراعة، أما الحشائش فتقلع باليد في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير حيث يطرد قبل القمح ويسهل تميزه واقتلاعه.

توصيات فنية للأراضي القديمة يجب مراعاتها خلال يناير

وفيما يتعلق بالأراضي القديمة، يجب مراعات الاهتمام بالري خاصة في فترة حمل السنابل، وأن يكون الري على الحامي مع عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات، ويجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل، أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.