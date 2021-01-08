«التغيرات المناخية»: الشبورة تؤثر على القمح والخضراوات والفاكهة

قال الدكتور محمد علي فهيم، مدير التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل كبير بالشبورة المائية، خاصة الخضراوات والمحاصيل الحقلية مثل القمح والبنجر، لافتا إلى أن تأثير الشبورة يأتي بسبب الرطوبة النسبية المرتفعة على أسطح النباتات، ما تشكل بيئة مناسبة لانتشار الأمراض البكترية أو الفطرية والآفات.

يجب على المزارعين الالتزام بالرش الوقائي

وأضاف «فهيم» خلال اتصال عبر «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة التليفزيون المصري، أن ذلك يستدعي من المزارعين أن يكون لديهم حرص شديد على الرش الوقائي، بحيث يبدأون الرش من الساعة 10 صباحا، بعد تطاير الندى من على النباتات، خاصة محاصيل البطاطس والطماطم والباذنجان والفلفل والنباتات الطبية العطرية، إضافة للقمح الذي يحتاج للرش الوقائي ضد أمراض التوقعات.

إضافة بعض المركبات تساعد على امتصاص النبات

ولفت إلى أنه طالما توجد شبورة ورطوبة نسبية مرتفعة يعني ذلك أن معدل الامتصاص لكل النباتات ينخفض، لأن معدل الامتصاص يتناسب عكسيا مع الرطوبة النسبية، لذلك لا بد من وجود إضافات لبعض المركبات التي تدعم الامتصاص، مثل الفولفيك أسيد أي حامض الفولفيك، أو نترات الماغنسيوم، ويكون الري بكميات قليلة وبفترات متقاربة، ليستطيع النبات استيعاب المياه، نظرا لأنه لن يستطيع الامتصاص كلما تواجدت الرطوبة المرتفعة والندى.

محاصيل الفاكهة تتأثر بالندى

وأكد مدير التغيرات المناخية بوزارة الزراعة أن محاصيل الفاكهة التي تدخل الموسم تتأثر بالندى والشبورة، خاصة الفاكهة المتساقطة مثل المانجا والزيتون، حتى وإن كانت هذه الأشجار أو الفاكهة تدخل مرحلة «السكون الظاهري».

الشبورة المائية ظاهرة غريبة

وأوضح أن الجميع لاحظ ظهور الشبورة المائية بداية من المساء، وليس من الفجر كما هو معتاد، وهذه ظاهرة غريبة، خاصة أن هذه الظاهرة امتدت منذ الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتصل أحيانا للضباب الكامل، ناصحا المواطنين بالحرص أثناء انتقالاتهم خاصة بالطرق السريعة أو بين المحافظات بداية من الساعة 11 ليلا حتى 9 صباحا.