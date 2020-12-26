توصيات لمزارعي القمح بأول السنة الجديدة: احذروا مرض «الأصداء الثلاثة»

أصدَرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدّها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

الأراضي الجديدة

بالنسبة للأراضي الجيرية، يجب الاهتمام بالري، وأن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة في زراعات الميعاد المناسب، مع مراعاة عدم الري في أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

أما في الأراضي الرملية التي تروى بالرش يراعى الري، على فترات متقاربة كل أسبوع، مع إضافة جرعة السماد الموصي بها مع الري، والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل، وإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر او قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل أي بعد شهرين من الزراعة.

وبالنسبة للحشائش، فتقلع باليد في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب، إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير حيث يطرد قبل القمح ويسهل تميزه واقتلاعه.

الأراضي القديمة

فى هذا الشهر يراعى الاهتمام بالري، خاصة في فترة حمل السنابل، وأن يكون الري على الحامي مع عدم الري في أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

ويجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.

أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير، حيث يتمّ الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

الأمراض الفطرية

يصاب القمح بعدة أمراض فطرية منها التفحم السائب والبياض الدقيقي، أما أهم الأمراض الفطرية التي يصاب بها نبات القمح فهي أصداء القمح الثلاثة، التي تختلف فيما بينها في نوع الفطر المسبب لكل مرض وموقع وشكل ولون الإصابة على النبات، واسم كل منها تبعا لذلك.

كما تختلف الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار كل مرض منها، والأصداء الثلاثة التى تصيب نبات القمح هي: الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط)، صدأ الورقة (الصدأ البريقالي) والصدأ الأسود (صدأ الساق).

ومن أهم طرق مكافحة الأمراض الفطرية فى نبات القمح، وأبسطها واقلها تكلفة وحفاظا على البيئة من التلوث، هي زراعة الأصناف الموصى بها والموزعة عن طريق جهات رسمية موثوق بها، وهي الأصناف المنتجة بمعرفة قسم بحوث القمح والتى تتمتع بدرجة عالية من المقاومة للأمراض الفطرية والتي يقوم القسم بإحلال الجديد منها باستمرار للحفاظ على درجة العالية من المقاومة للأمراض، مع المرور الدوري خاصة في آخر هذا الشهر، حتى تكتشف أي إصابة بالصدأ الأصفر حيث تكون الظروف الجوية ملائمة للنموه ويظهر على الورقة على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك اثر اصفر على اليد.

وعند التأكّد من ذلك يتمّ رش المنطقة المصابة فورًا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح، مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.

وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية: «سومي آيت 5% مستحلب بمعدل 35%/100 سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300 - 400 لتر ماء، بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم 3/100 لترات ماء للفدان. ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء».