زيادة مساحات زراعة القمح إلى 2.6 مليون فدان.. والشرقية في المقدمة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن زراعة 2 مليون و654 ألف و713 فدانًا حتى اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان.

وكشف تقرير الوزارة عن تصدر محافظة الشرقية بزراعة 361 ألف فدان، تليها البحيرة 354 ألفًا و315 فدانًا، ثم الدقهلية بـ231 ألفًا و926 فدانًا، ثم المنيا بـ207 آلاف و900 فدان، فيما بلغت المساحة المنزرعة بمحافظة مطروح 257 ألف فدان، والإسكندرية 361 ألف فدان، والغربية 111 ألفًا و469 فدانًا، وكفر الشيخ 203 آلاف فدان.

وأوضح التقرير أن جمعيات الائتمان بلغت فيها المساحة المنزرعة 207 آلاف فدان، فيما بلغت مساحات الأراضي المنزرعة بجمعيات الاصلاح الزراعي 215 ألف فدان، بينما بلغت مساحة الاراضي المنزرعة بالقمح والتابعة لجمعيات الاصلاح الزراعي 367 ألفًا و588 فدانًا.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العام الجاري شهد زراعة 15 صنفًا من القمح، وسط اتباع الأساليب الحديثة التي تزيد الإنتاجية بما يقرب من مليون طن، أي بمعدل 350 ألف فدان.

وأضاف أن مصر تزرع 3.4 مليون فدان قمح سنويًا، وتنتج 9 ملايين طن، وتهدف لزيادتها، لافتًا إلى أن مصر تستورد 10ملايين طن من القمح، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى الجهود من أجل رفع متوسط إنتاجية محصول القمح من 18 إلى 20 أردبًا في الفدان الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية مصر من المحصول الاستيراتيجي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقال الدكتو عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إنه تم إصدار التوصيات الفنية للمعاملات الزراعية في محصول القمح، والتي تعتبر أهم العوامل التي تُساعد على تعظيم إنتاجية وحدة المساحة والحصول على محصول مرتفع لتحقيق أعلى عائد للمزارع، وأضاف أنه طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة سيتم التواجد مع المزارعين على أرض الواقع لضمان تنفيذ توصيات الوزارة مع إصدار الارشادات الفنية بصفة دورية لمزراعي القمح طوال موسم الزراعة حتى الحصاد.