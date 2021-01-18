أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-1-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 18 يناير، لليوم الرابع على التوالي، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد تراجع طفيف بمقدار جنيهين شهدته الأسعار الجمعة الماضي، في كل الأعيرة، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدها الذهب مؤخرًا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 914 و917 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 800 و802 جنيهاً.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، اليوم الاثنين بين 6400 و6416 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 914286 و916571 جنيهاً.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28434 و28505 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في سوق المال اليوم الاثنين

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الاثنين الموافق 18 يناير، 921.83 جنيه، و58.81 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 806.62 جنيه، و 51.46 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 691.39 جنيها و44.11 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت استقرارا في نهاية تعاملات أمس الأحد الموافق 17 يناير، بسبب إغلاق البورصات العالمية في إجازتها.

وتذبذبت أسعار الذهب على مدار العام الماضي 2020 بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.