بسبب الإجازة الأسبوعية.. استقرار أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي شهدت أسعار الذهب استقرارا على المستوى العالمي والمحلي، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد شهدت حالة من الاضطراب على مدار العام الماضي بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بتراجع الاقتصاد العالمي، نتيجة لما أحدثته جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، أسعار الذهب، عيار 24 و21 و18 في محال الصاغة وسوق المال بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 يناير، كالتالي:

أسعار الذهب

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، ليصبح في نهاية معاملات اليوم 917 جنيهًا، وهو نفس السعر في بداية تداول الذهب بالبورصة مساء يوم الجمعة الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، 802 جنيه.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات 687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما استقر سعر الجنيه الذهب في المعاملات ليصبح في نهاية اليوم بـ 6416 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 914286 و916571 جنيها.

هبوط الذهب وسط ترقب لخطاب بايدن

ووفقًا لآخر تقارير لأسواق المال عن تداول المعدن الأصفر يوم الخميس الماضي، فإن الذهب شهد انخفاضا، لانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، خاصة وأن هناك حالة من الترقب من المستثمرين، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن لأن هناك بعض المقترحات المهمة لتحفيز الاقتصاد.

وبعد تحمس المسثتمرين لتصريحات بايدن انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار، نقلا عن رويترز.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس، إن صدور التحفيزات المالية يمكن أن تضمن تعافي الاقتصاد بعد المشاكل التي تعاني منها الدول بسبب جائحة كورونا المستجد، مضيفة أن تحفيز المستثمرين من خلال رفع أسعار الفائدة الحقيقة، ويثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وسيزيد توقعات التضخم، مما سيجعل الذهب يواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية.