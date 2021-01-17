أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد، في بداية التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي، ليستمر الانخفاض والتراجع بقيمة 32 جنيهًا منذ الخميس الماضي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

يتراىح سعر الذهب عيار 24 بين 914 و917 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 800 و802 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 6400 و6416 جنيهًا.

إنشاء مدينة الذهب

وفي اتجاه للتركيز على تاريخ مصر الحضاري العريق في صناعة الذهب وفي سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب.

ووفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، فإنّ إنشاء المدينة تناوله الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين، لافتا إلى أنّ المدينة من شأنها توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

تكويد المصوغات الذهبية

وانطلق بداية من يناير الحالي، نظام التكويد على جميع المشغولات الذهبية للحفاظ على المعدن الأصفر وعدم التلاعب والغش ومواجهة السرقات.

ووفقا لعبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، فإنّ نظام الباركود هو عبارة عن أنّ كل مشغول ذهبي قبل خروجه من المصلحة وطرحه بالأسواق سيكون له رقم كودي.

ويسجل بالرقم الكودي عيار المشغول، وبيانات المصنع، ومتى تمت عملية الدمغ، بعد أن كانت تدمغ بقلم يطبع به الدمغة على المشغول الذهبي، والذي كان يعرض المعدن الأصفر لمخاطر وعيوب منها تقليده في ورش الذهب، وعليه اقترحت المصلحة التكويد المشغول بالليزر.

وتعريف المحلات بكيفية العمل بالنظام الجديد للمشغولات، بدأ تجريبيا في أواخر العام الماضي، إذ إنّ عملية تكويد المشغولات الذهبية تهدف لمنع الغش بالمشغول الذهبي.

وفي تصريح سابق، أعلن اللواء عبدالله منتصر، طريقة الدمغ الجديدة والتي تتمّ على النحو التالي: «دمغة الليزر تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتاجر له أن يقدم مشغولاته، ونحن من ندمغها له بالسيستم الذي يتناسب مع المصلحة طبقا لقوانينها».

تحقيق أرقام قياسية في 2021

وتوقع وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، أن يشهد المعدن الأصفر ارتفاعا مجددًا، موضحا أنّ الأسعار عادت للانخفاض مرة أخرى لتقترب من الطبيعية، بعد موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين.