الأمطار تعاود اجتياح الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ

عاودت الأمطار هطولها على مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، صاحبتها رياح شديدة البرودة تسببت في ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية وإغلاق البوغازين أمام حركة الملاحة .

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق بوغازيّ مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى التي اجتاحت المدينة منذ أيام.

ووجّه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة إلى توخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، تصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

فيما تواجد عمال شركة الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية، للتعامل السريع والفوري مع تجمعات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة ومازالت مستمرة حيث وصلت إلى حد السيول.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر والتزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، خاصة مع شدة الأمطار والرياح.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن جميع العمال في الشوارع من أجل التعامل السريع مع النوة، حيث تم رفع تجمعات المياه من الشوارع، بالإضافة إلى التحرك السريع حيال البلاغات، ومتابعة حركة المرور بالمدينة.

وأضاف «نافع»، أن الشركة دفعت بفرق التدخل السريع في جولات ميدانية، لمتابعة الشوارع، مؤكدا أن البؤر الساخنة لم تشهد أية تجمعات للمياه.