رجال الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية لكسح تجمعات مياه الأمطار (صور)

تواجد عمال شركة الصرف الصحي داخل جميع شوارع الإسكندرية، وذلك للتعامل السريع والفوري مع تجمعات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة ومازالت مستمرة حيث وصلت إلى حد السيول.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، نقاط تجمعات المياه، حيث تم المرور على منطقة وسط التي شهدت أمطارا غزيرة مع تواجد السيارات، حيث تم تصريف المياه بها.

وتفقد «نافع» منطقة شرق، بداية من كوبري سيدي جابر حتى فندق أزور، حيث لاحظ سيولة الحالة المرورية أسفل وأعلى كوبري سيدي جابر، وقامت تمركزات الفندق بتمشيط المنطقة، ولم يلحظ تجمع مياه أمطار هناك.

كما تم المرور على نقطة نادي المهندسين، مرورا بمنطقة المنتزة أول، حيث فندق 26 يوليو، والوردة، وشيراتون المنتزة، كما قام بمتابعة سيارات الشفط والبدلات المتمركزة هناك على المصبات، ولم يحدث أي تجمع لمياه الأمطار في نفس ذات المناطق الساخنة.

وأكد «نافع» أنه رغم غزارة الأمطار، إلا أن البؤر الساخنة لم تشهد أي تجمعات للمياه، مشيرا إلى متابعة الحالة الموثقة بالصور على باقي ضواحي المدينة، وأهم النقاط بها، وهي منطقة العامرية، حيث نقاط مسجد الفرقان والجراري والهيونداي والمستعمرة على الطريق الصحراوي، التي شهدت سيولة مرورية، ولم يحدث أي تجمع لمياه الأمطار هناك، كما شهدت سيولة مرورية مع العمل على اشتراك العديد من المعدات والبدالات أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعامل الفوري لأي تجمعات مياه للأمطار، والمرور المستمر لفرق المتابعات الميدانية على المحاور الرئيسية والفرعية، والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

وتفقد كل من: اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال سحب تجمعات المياه بمناطق الكورنيش، ومنطقة ازور، وجليم، ومحرم بك، ونادى المهندسين، وجمال عبد الناصر، وشيراتون المنتزة، وكوبري المندرة، ومحور المحمودية، وكوبري الهويس، والمحاور الرئيسية والفرعية.