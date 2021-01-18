«الأرصاد الجوية»: رياح نشطة على القاهرة وطقس شديد البرودة بهذه المناطق

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC» إنَّه يسود حالة من عدم الاستقرار الخفيفة في حالة الطقس نتيجة وجود منخفض جوي متمركز في سطح الأرض بشرق البحر المتوسط.

ويتزامن مع الطقس المتقلب، منخفض جوي آخر في طبقات الجوي العليا، وفي هذا الصدد نستعرض المناطق التي تتعرض لرياح خلال الفترة المقبلة والمناطق شديدة البرودة ليلًا وفق هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها أنَّه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، ونشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشطة مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، اليوم الاثنين الموافق 18 يناير، على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

على أن تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتنشط أحيانا على شمال الصعيد غدا الثلاثاء الموافق 19 يناير الحالي، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

أما الأربعاء الموافق 20 يناير الحالي، متوقع أن تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

ويوم الخميس 21 يناير، توقع خبراء الأرصاد أن تكون الرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.