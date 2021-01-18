الأرصاد تكشف خارطة سقوط الأمطار بجميع المحافظات.. تستمر 3 أيام

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 18 يناير الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 من الشهر نفسه، حيث تتعرض البلاد لموجة من الأمطار تستمر لمدة 3 أيام.

كما أشارت هيئة الأرصاد خلال البيان الصادر عنها، إلى سرعات الرياح المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وترصد «الوطن»، في هذا الصدد المناطق المتعرضة لسقوط الأمطار، وسرعات الرياح المتوقعة، أماكن نشاط حركة الرياح، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة الاثنين 18 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة شمالا من الوجه البحري.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، على مناطق متفرقة، يصاحبها رياح نشطة.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة تنشط أحياناً.

ـ نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى أحيانا.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة الثلاثاء 19 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، يصاحبها نشاط في حركة الرياح.

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها نشاط في حركة الرياح.

ـ نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة الأربعاء 20 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري.

ـ أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح نشطة.

ـ نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شمال وجنوب الصعيد.