الأرصاد توضح التقلبات الجوية الحالية وفرص سقوط الأمطار

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الشتاء يشهد الكثير من التقلبات الجوية، وفي بداية فصل الشتاء للعام الحالي شهد الجميع استقرار شديد في بدايته ومكث طيله 10 أيام: «كان استقرار واضح في الأحوال الجوية».

خلال الـ5 أيام الماضية كان هناك تقلبات جوية واضحة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وخلال الـ5 أيام الماضية كان هناك تقلبات جوية واضحة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بالمقارنه مع الارتفاعات التي كانت ظاهرة مع بداية الشتاء، وستشهد البلاد حالة خفيفة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة وجود المنخفض الجوي المتواجد على خط الأرض.

هناك انخفاض بدرجات الحرارة في المدن الجديدة وشمال الصعيد

وأوضح أن الدرجات الصغري في بعض الأيام ستصل في القاهرة إلى 10 و11 درجة، فيما سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة في المدن الجديدة وشمال الصعيد تصل لـ8 درجات مئوية، كما وأن نشاط الرياح له عامل مؤثر في إشعار الأشخاص بالأحساس بالبرودة، ويزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل.

ستنخفص درجات الحرارة عن 20 درجة

وأكد أنه وخلال الأيام المقبلة، ستنخفص درجات الحرارة عن 20 درجة، وسيسود طقس مائل للبرودة خلال فترات النهار، كما وأن فرص تكون الشبورة تكاد تكون منعدمه ولكن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وستصل لأمطار خفيفه على القاهرة، وهي أمطار غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أنه ومع بداية يوم الخميس ستتحسن درجات الحرارة وعودة خفيفة للشبورة المائية صباحا، فيما ستستمر خلال تلك الأيام فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وستمتد إلى مناطق من القاهرة بأمطارخفيفة إلى متوسطة.