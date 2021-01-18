أسعار العملات اليوم الاثنين 18 يناير 2021: الدولار يستقر مقابل الجنيه

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا لليوم الثاني على التوالي في كل البنوك وشركات الصرافة اليوم الاثنين 18 يناير 2021.

يأتي ذلك عقب تراجع بقيمة 7 قروش الأسبوع الماضي، ليباع فى عدد من البنوك بـ 15.71 مقابل 15.78 جنيها.

البنوك الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار

وسجّل 21 بنكا أعلى سعر لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار اليوم الاثنين بـ 15.73 مقابل 15.63 جنيها للشراء في بنوك «كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العقاري، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، hsbc».

البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار

سجّل بنكي «مصر والأهلي المصري»، الأقل سعرا لبيع الدولار وشرائة ليباع بـ 15.71 مقابل 15.61 جنيها.

وجاءت بنوك «الإسكندرية، عودة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، قطر الوطني»، ليباع الدولار بـ 15.72 مقابل 15.62 جنيها.

العملات العربية

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنوك «بلوم، الشرق، hsbc» بـ 4.17 جنيها للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل بنكي «بلوم، hsbc» أعلى سعر لشرائه بـ 4.26 جنيها.

وفرة الدولار

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة في الدولار والعملات العربية والأوروبية في شركات الصرافة.