سعر الدولار اليوم الاثنين 18-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الدولار في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، وذلك في ضوء اهتمام المواطنين بسعر الدولار الذي يؤثر على أسعار السلع، وجاء سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 يناير الحالي كما يلي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 يناير، في بنك مصر نحو 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.20 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 21.21 جنيه للشراء و21.54 جنيه للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي سجل في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 يناير الحالي، في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.16 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 يناير الحالي، نحو 18.87 جنيها للشراء، و19.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 18.86 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 يناير الحالي، إلى نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.