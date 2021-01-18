5 مزايا يحصل عليها التجار بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية.. اعرفها

يتمتع التجار والشركات المنضمة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بعدد من المزايا تصل إلى 10 مزايا بعد الانضمام رسميا للمنظومة.

وترصد «الوطن» المزايا التي يحصل عليها الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقا لبيانات مصلحة الضرائب وقانون الإجرءات الضريبية الموحد، كالتالي:

- التعامل مع الوحدات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- الاستفادة من دعم الصادرات.

- تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة.

- الاستمرار في مركز كبار الممولين.

- تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات في أقل زمن ممكن.

وفي حالة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة، وتوضع الشركة غير المنضمة إلى تصنيف الشركات عالية المخاطر المخالفة للقانون وغير الملتزمة ضريبيًا.

ويصبح الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا قبل أول يوليو 2021.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نحو 347 شركة انضمت إلى المنظومة ضمن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم 518 لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين.

من المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها في 15 فبراير 2021، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة..

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم.

وشدد على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.